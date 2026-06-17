Скорбь Примадонны: умер любимый фотограф Пугачевой

Ушел из жизни любимчик Аллы Борисовны Игорь Гранковский. Фотографу было 87 лет.

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Скончался популярнейший в светских кругах фотограф Игорь Гранковский, которого называли любимцем Аллы Пугачевой. Творческому деятелю было 87 лет.

Новость о смерти Гранковского сообщает издание World Podium.

Кстати, Гранковского можно видеть в клипе Аллы Борисовны на песню «Фотограф». А в прошлом году он прокомментировал резонансное интервью Пугачевой и ее слова о том, что якобы фиктивно выходила замуж. Фотограф тогда усомнился в ее честности.

Сообщается, что друг Примадонны умер от болезни, однако не уточняется, какой именно недуг сразил именитого фотографа. Также известно, что он работал до последнего и строил творческие планы.

Церемония прощания с Игорем Николаевичем состоится 19 июня в Часовне при больнице Святителя Алексия. Начало — в 12:00.

А вчера скончался знаменитый отец Умы Турман Роберт Турман. Признанному ученому и буддистскому монаху было 84 года.