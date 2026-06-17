Алаудинов раскрыл важную деталь после удара ВСУ по автобусу с детьми

Заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апты Алаудинов заявил, что киевские власти окончательно перешли к тактике террора против мирных жителей. По словам генерала, украинские военные атаковали автобус в Брянской области несмотря на то, что на нем было написано "Дети".

«В последнее время мы фиксируем активизацию противника именно в отношении нашего мирного населения. Все больше и больше ударов противник наносит по мирным населенным пунктам, по мирному населению, особенно мы с болью отмечаем, что он бьет по нашим детям», — заявил Апты Алаудинов в беседе с агентством ТАСС.

Генерал подчеркнул, что нападение на пассажирский автобус в Брянской области не было случайностью, так как транспорт был соответствующим образом обозначен.

«Это действительно террористический режим, террористические подразделения, которые воюют не против тех людей, которые противостоят им с оружием в руках, а против нашего мирного населения и против наших детей», — добавил Алаудинов.

В Белорусском союзе журналистов подчеркнули, что сознательная атака на белорусских детей была предпринята для провокации Минска на ответную эскалацию. В заявлении союза в Телеграм подчеркивается, что Минск будет действовать "спокойно, жестко в отношении виновников агрессии", а террористов "ждет справедливое возмездие".