Лобода взбесила Соловьева

Телеведущий Владимир Соловьев в эфире своей авторской программы обрушился с критикой на певицу Светлану Лободу, якобы продавшую особняк в России за 850 миллионов рублей.

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Помимо этого, журналист раскритиковал и покупателя недвижимости: по его словам, украинская певица может направить вырученные деньги на нужды ВСУ, которые, в свою очередь, определят на производство беспилотников. Соловьев предположил, что в таком случае покупателя особняка нужно посадить в тюрьму как пособника терроризма.

— Как деньги этой дряни покинули нашу страну? Почему не арестовано имущество и не обращено в казну у всех сбежавших из России и выступивших против нее? (...) Не должно быть в России у этих сволочей ничего. И они не должны иметь возможность хоть что-то продать, как Лобода, и отправить деньги на закупку того, что будет убивать наших мирных граждан, — заявил Соловьев.

При этом Telegram-канал Shot 17 июня сообщил, что недвижимость никогда не принадлежала Лободе: по данным источника, певица снимала особняк за 1,2 миллиона рублей в месяц. Утверждается, что жилье принадлежит 77-летней супруге московского бизнесмена, которая проживала много лет в Испании. На данный момент особняк не продан, а объявление сняли с публикации из-за того, что хозяева приехали в Россию.

В ноябре прошлого года Светлана Лобода пожаловалась на спад в карьере после отъезда из России в 2022 году. Певица отметила, что испытывает ощущение, будто падает с большой высоты вниз. На данный момент она проживает в Латвии. По словам артистки, новый дом ее пока устраивает.