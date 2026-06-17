Россиян призвали следить за почтовым ящиком ради безопасности

Адвокат Московской областной коллегии адвокатов Юрий Левин призвал не оставлять почтовый ящик заполненным по одной причине, которую назвал РИАМО.

Своевременно забирать почту из ящика в подъезде важно для снижения риска ограбления, так как переполненный почтовый ящик — один из визуальных сигналов, указывающих на длительное отсутствие жильцов, что может стать поводом для злоумышленников, напомнил Левин.

Кроме того, это предотвращает кражу самих писем и документов. Если жильцы планируют долго отсутствовать дома (например, уезжая на дачу или в отпуск), адвокат посоветовал оставить ключ от ящика родственнику или соседу.

Ранее назывались признаки скорого ограбления квартиры — воры, как правило, заранее готовятся к преступлению и могут выдать себя. Так, адвокат посоветовал следить за посторонними людьми на лестничной клетке и в подъезде. Грабители часто наблюдают за жильцами квартиры, которую собираются ограбить. Стоит быть бдительным и обращать внимание на незнакомцев в доме.