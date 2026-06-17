Умер обвиняемый в покушении на Ельцина российский политик

Скончался бывший депутат Госдумы от Татарстана Сергей Шашурин, пишет Baza. Ему было 69 лет. Политик известен участием в громких уголовных и политических скандалах 1990-х годов.

Шашурин входил в состав нижней палаты парламента и работал в комитете по экологии. В середине 1990-х он провёл длительное время в следственном изоляторе по делу о хищении автомобилей «КамАЗ».

Наибольшую известность он получил после обвинений в причастности к подготовке покушения на президента Бориса Ельцина. Впоследствии уголовное дело было прекращено.

В разные годы Шашурин публично выступал с обвинениями в адрес силовых структур Татарстана, заявляя о коррупции и причастности отдельных представителей ведомств к тяжким преступлениям.

Во время своей политической и предпринимательской деятельности он неоднократно становился фигурантом уголовных дел, связанных с мошенничеством, хищениями и финансовыми махинациями.