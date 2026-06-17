В Приморье освободили почти 20 лет просидевшую в клетке медведицу

В Приморье спасли медведицу Майку, которая почти 20 лет провела в клетке на площадке для натаскивания охотничьих собак. Об этом пишет vladivostok1.ru.

Животное впервые обнаружили в маленькой клетке в Иннокентьевке. Ее использовали в качестве живого тренажера для лаек из местного охотничьего сообщества. Жестокая история медведицы вызвала широкий общественный резонанс, после чего делом занялись зоозащитники.

На сегодняшний день Майку планируют забрать. Для нее подготовили документы, чтобы в ближайшее время перевезти животное в подмосковный центр «Земля Прайда».

Ранее трех медведей вывезли из нелегального зоопарка в Дагестане. Их первое купание на воле попало на видео.