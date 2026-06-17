Мемы, побег из страны и тюрьма: как живет и чем знаменита Диана Шурыгина

Блогерша Диана Шурыгина снова оказалась в центре скандала — теперь ей грозит наказание за распространение порнографических материалов. Life.ru рассказал, как живет девушка и чем она знаменита.

Шесть лет тюрьмы

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о распространении откровенных материалов группой лиц по предварительному сговору. Шурыгиной может грозить до шести лет лишения свободы. В минувшие выходные прошли обыски по адресу ее места жительства в Москве.

По информации СМИ, девушку отправили под домашний арест до 19 июля 2026 года. Задержана Шурыгина была за несколько дней до вылета на Бали.

Возможной причиной интереса правоохранителей называются откровенные видеозаписи с девушкой, которые около года назад распространились по закрытым Telegram-каналам. Еще в 2021 году стало известно, что Диана ведет страницу в соцсети, предназначенной для публикации подобного контента. На данный момент аккаунт удален, однако старые ролики и снимки продолжают тиражироваться.

Слухи о том, что Диана Шурыгина уже находится в СИЗО, появились незадолго до новостей о домашнем аресте. Их запустил бывший ухажер Шурыгиной Святослав Гусев.

«Мою бывшую невесту Диану Шурыгину посадили. Говорят, она в тюрьме, в СИЗО. Ей грозит от двух до шести лет колонии. Без комментариев», — говорил он.

«Криптоинвестор» встречался с Шурыгиной менее года и после расставания бездоказательно обвинил ее в краже на сумму почти в 3 млн рублей. Он заявлял, что Диана имела доступ к его московской квартире. Пропажу вещей он якобы заметил, когда Шурыгина улетела на Бали.

Судя по постам самой Дианы, в последнее время она жила в балийской деревне Чангу. Подписчики при этом отмечали, что девушка набрала вес и стала выглядеть намного хуже.

Скандал с изнасилованием и дальнейшая жизнь

Диана Шурыгина родилась 12 июня 1999 года в Ульяновске. Ее отец работал дальнобойщиком, а мать — продавщицей в гипермаркете. Семья жила в коммуналке и владела небольшим частным домом в пригородном селе. Девушка училась в местном ПТУ на контролера станочных и слесарных работ, однако не закончила обучение.

В начале 2017 года на Первом канале вышел выпуск «Пусть говорят», в котором 17-летняя Диана обвинила 21-летнего Сергея Семенова в изнасиловании на вечеринке в загородном коттедже. При этом девушка утверждала, что была трезвой и выпила «на донышке» — именно эта фраза стала мемом.

Ситуация получила огромный резонанс. Семенов, по его словам, не знал, что Шурыгина несовершеннолетняя, а также настаивал, что интим произошел по взаимному согласию. Суд приговорил молодого человека к восьми годам колонии строгого режима, однако позднее срок сократили до трех лет и трех месяцев, а в итоге он вышел из колонии по УДО через год и два месяца заключения.

После передачи Шурыгина занялась блогерством, в котором ей помогали избранники. Почти сразу после «Пусть говорят» Диана вышла замуж за 29-летнего телеоператора Андрея Шлянина. Брак продлился пару лет, однако девушка носит фамилию мужчины до сих пор. После Диана некоторое время встречалась с миллионером Денисом Ребровым, сделала себе пластику груди, полечилась в клинике от зависимостей и пожила в Дубае.

Позднее Шурыгина увлеклась танцами на шесте и вела страницу на откровенных площадках. Она также попыталась продавать курсы, однако неудачно — ее материалы о поиске богатого жениха не пользовались популярностью.

Работа с украинским агентством

Последним ухажером Шурыгиной был Святослав Гусев. В 2024 году их задержали в Москве из-за шумной вечеринки, однако после допроса отпустили. Пара планировала пожениться, в феврале 2025 года заговорили о помолвке, однако до свадьбы дело не дошло.

По словам Святослава, спустя пару месяцев после расставания Диана начала работать на площадке откровенного видео. Все велось через украинское агентство — якобы у Шурыгиной была целая команда, которая занималась съемкой и продажей контента. Именно агентство оплатило девушке перелет на Бали и проживание там.

Гусев заявлял, что «работа» приносила Диане в среднем 2 млн рублей и 5 млн рублей на пике карьеры. Заниматься созданием подобных материалов она якобы начала еще в отношениях с ним, однако перешла все грани именно после разрыва.

«Диана ударилась в контент для взрослых уже без ограничений, которые у неё были раньше. Потому что до этого она снимала только соло-видео для платформы. А потом ударилась во все тяжкие», — говорил он.

В конце 2025 года сотрудничество с украинским агентством прекратилось, и Диана осталась без средств к существованию, переехав жить к знакомым. Гусев заметил, что она исчезла из соцсетей и он даже пытался ее искать. Сейчас он поддерживает связь с братом Шурыгиной и ее бывшим мужем. Согласно данным из открытых источников, отец Шурыгиной, Алексей, служит в зоне СВО.

Дорогие апартаменты и микрозаймы

Во время визитов в Москву на телешоу Шурыгина останавливалась только в элитных гостиницах. С бывшим мужем она жила в просторной двушке возле ВДНХ. Позднее девушка переехала в пентхаус в ЖК «Дом на Тишинке», аренда которого обходится более чем в 500 тысяч рублей.

Также Шурыгина занимала апартаменты в сталинке на Новинском бульваре — цена от 50 млн рублей, а аренда до 150 тысяч. Скорее всего, за жилье платили ухажеры, а не она сама.

В прошлом году на счетах девушки лежало менее 50 тысяч рублей. Она активно оставляла заявки на микрозаймы, но часто получала отказы. В них она указывала, что работает в газете и зарабатывает на уровне 200 тысяч рублей в месяц. Также у Дианы имеется ИП, которое работает в сфере рекламной деятельности.