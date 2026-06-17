Названы дата и место прощания с актрисой Татьяной Плетневой

Прощание с актрисой Татьяной Плетневой пройдет 18 июня, в четверг. Церемония начнется в 11:00 в ритуальном зале морга столичной ГКБ 36 имени Иноземцева.

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Как сообщает KP.Ru, в 12:00 пройдет отпевание в одном из храмов, расположенных в районе станций метро Преображенская площадь - Семеновская. Точное название и адрес храма родственники актрисы уточнят на ее официальной странице "ВКонтакте".

Проводить артистку в последний путь сможет любой желающий. После отпевания траурная процессия направится на Ново-Богородское кладбище.

Семья звезды поблагодарила всех небезразличных за поддержку.

В ночь на 13 июня Плетнева скончалась в возрасте 48 лет, причиной смерти стало онкологическое заболевание.

На счету актрисы роли в сериалах "Кухня", "Интерны", "Реальные пацаны", "Улицы разбитых фонарей", "След", "Счастливы вместе", "СашаТаня", "Склифосовский", всего она снялась в более чем 200 кинопроектах.

Также Плетнева сотрудничала с театром "Бригантина" и "Театром на Полтавской", участвовала в антрепризе "Цирк на троих".

В 2014 году была удостоена приза за лучшую женскую роль в фильме "Практическая магия" на международном фестивале короткометражного кино и анимации "Новый горизонт".