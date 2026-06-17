Исследование Rambler&Co: россияне рассказали, ради чего посещают летние фестивали

Для большинства опрошенных еда – важная часть атмосферы.

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Медиахолдинг Rambler&Co совместно с аналитиками Купера провели опрос среди более 2 тысяч интернет-пользователей и узнали, почему люди посещают летние музыкальные фестивали. Исследование показало, что большинство (66%) отправляются на такие мероприятия за музыкой, но треть (34%) опрошенных идут за атмосферой. При этом почти каждому второму (47%) важен и гастрономический опыт.

По данным опроса, более трети россиян (38%) посещают летние музыкальные фестивали: из них 21% появляются на таких мероприятиях время от времени, а 17% – каждый год. Еще четверть (26%) никогда на них не были, но хотели бы открыть для себя такой вид отдыха. Таким образом, фестивали привлекают более половины россиян. И только треть (36%) пока не задумывались о таком досуге.

Две трети (66%) любителей фестивалей убеждены, что главное на таком ивенте – музыка. Из них треть (36%) приходят, чтобы послушать известных исполнителей, а 15% – открыть новые голоса. 11% важно, чтобы в лайн-апе было несколько привлекательных артистов, а не только один хедлайнер. И еще 4% ценят на таких мероприятиях электронные сцены и диджей-сеты. При этом треть (34%) респондентов отметили, что сами артисты – не главное, и важнее всего – атмосфера.

Помимо музыки, россияне ценят в фестивалях комфорт (29%) – на площадке должна быть удобная навигация и зоны отдыха, места в тени и вся необходимая инфраструктура. Еще четверти (27%) важна оптимальная локация и транспортная доступность. Для 17% респондентов главное на таких мероприятиях – совместный досуг с друзьями. 15% любят дополнительные активности: мастер-классы и интерактивы, а также возможность приобрести сувениры на локальных маркетах. А 12% оценивают эстетику локации и наличие фотозон.

Почти для каждого второго (47%) особую роль на фестивалях играют еда и фургоны с едой. Из них 27% обязательно посещают фудкорт, если есть интересный выбор еды, а для каждого пятого (20%) это всегда обязательная часть опыта. 22% покупают еду, только если проводят на мероприятии весь день, и еще 10% предпочитают брать все с собой, если это не запрещено правилами площадки. Почти не обращают внимания на фудзону 21%.

Чаще всего на фестивалях берут напитки – кофе, лимонады и смузи (24%). Каждый пятый (20%) предпочитает шашлык и другие блюда на гриле. Для 13% лучший выбор – пицца, роллы и шаурма, а для 10% – бургеры, хот-доги и прочий стритфуд. По 9% обычно интересуются на таких мероприятиях азиатской кухней, а также салатами и боулами (формат еды, где все ингредиенты аккуратно выкладываются в одну глубокую тарелку слоями или секциями, не перемешиваясь). 8% предпочитают покупать легкие закуски и снеки, а 7% сладкое – например, выпечку или десерт.

Так, по данным сервиса доставки Купер, самым популярным стритфудом в мае 2026 года стала шаурма. На втором месте – пицца: количество заказов выросло на 6% год к году. Среди востребованных позиций также остается лапша вок: за тот же период число заказов этой категории увеличилось на 4%.

При этом главными составляющими особой фестивальной атмосферы чаще всего респонденты называли возможность петь во весь голос любимые песни вместе с друзьями (16%), делать много видео и фото (14%) и танцевать даже под музыку, которую услышат впервые (13%). Еще 12% отметили, что им важно попробовать необычную еду или напитки, столько же (12%) планируют участвовать во всех активностях. 11% ценят новые знакомства, 6% – возможность постоять в первых рядах у сцены. 6% купят мерч или сувенир на память, 5% оденутся ярче, чем обычно, а 5% будут потом гулять всю ночь и даже встретят рассвет.

Опрос проходил с 4 по 11 июня 2026 года на медиаресурсах Rambler&Co, в исследовании приняли участие более 2 000 человек.