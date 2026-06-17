Закон об эвтаназии бездомных животных приняли в Иркутской области

Депутаты Законодательного собрания Иркутской области в среду, 17 июня, приняли законопроект, разрешающий умерщвлять бездомных животных.

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За принятие закона проголосовали 35 парламентариев, один выступил против, еще трое воздержались.

Убивать бездомных животных разрешат в случае «экстраординарной ситуации». Под ней в документе понимается появление большого количества стай, угрозы эпидемий или нападения на людей. Также еще одним основанием послужит наличие заболевания, которое доставляет страдания самому животному. Изначально всех отловленных особей планируется помещать в пункты временного содержания на 11 дней.

— Возврат животных без владельцев на прежние места их обитания не допускается (...) После истечения срока содержания проводится процедура умерщвления, — говорится в законопроекте.

Ранее «Додо Пицца» оказалась в центре внимания общественности из-за решения руководства одной из точек в Челябинске об увольнении курьера, который проявил заботу о бродячей собаке. Позже основатель компании Федор Овчинников заявил о том, что компания берет на себя ответственность за судьбу Додобони.

Сейчас собака находится в одном из челябинских приютов. Предприниматель также рассказал, что «Додо Пицца» отныне будет pet-friendly, то есть посетители смогут приходить в заведение вместе с домашними животными.

2 декабря 2025 года в Госдуму внесли межфракционный законопроект о регулировании разведения домашних животных. Он предлагает внести изменения в закон «Об ответственном обращении с животными», закрепив ключевые термины в этой сфере, такие как «заводчик животных», «разведение животных», «свидетельство о происхождении» и «документ о происхождении».