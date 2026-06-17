$72.1483.73

В Рособрнадзоре оценили уровень сложности ЕГЭ-2026

Авторадио

В контрольно-измерительных материалах Единого государственного экзамена 2026 года не было зафиксировано чрезвычайно сложных или нерешаемых заданий. Об этом сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, передает ТАСС.

В Рособрнадзоре оценили уровень сложности ЕГЭ-2026
© РИА Новости

Он также отметил, что согласно статистике, процент решения всех заданий, которые были на прошедших экзаменах, нормальный в сравнении с другими годами. Ранее Музаев заявил, что число выпускников, набравших максимальные 100 баллов на Едином государственном экзамене по истории, по сравнению с прошлым годом выросло почти в полтора раза, а доля участников с высокими результатами возросла на 4%.

По всем предметам ЕГЭ-2026 выросло число выпускников, получивших 80 баллов и выше.