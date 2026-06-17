В Рособрнадзоре оценили уровень сложности ЕГЭ-2026

В контрольно-измерительных материалах Единого государственного экзамена 2026 года не было зафиксировано чрезвычайно сложных или нерешаемых заданий. Об этом сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, передает ТАСС.

Он также отметил, что согласно статистике, процент решения всех заданий, которые были на прошедших экзаменах, нормальный в сравнении с другими годами. Ранее Музаев заявил, что число выпускников, набравших максимальные 100 баллов на Едином государственном экзамене по истории, по сравнению с прошлым годом выросло почти в полтора раза, а доля участников с высокими результатами возросла на 4%.

По всем предметам ЕГЭ-2026 выросло число выпускников, получивших 80 баллов и выше.