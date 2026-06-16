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Юрист объяснил, почему Шурыгиной грозит срок за распространение порнографии

Вечерняя Москва

Дело блогера Дианы Шурыгиной должно стать сигналом для тех, кто зарабатывает на интимном контенте. Об этом заявил юрист Илья Русяев.

Юрист объяснил, почему Шурыгиной грозит срок за распространение порнографии
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— Для авторов взрослого контента это вполне реальный сигнал. Монетизация откровенных видео для российской аудитории и из России лежит в зоне уголовного риска, причем по усиленной части статьи. Иностранная площадка сама по себе не выводит автора из российской юрисдикции. Оплата и публичность лишь добавляют отягчающие признаки, — пояснил он.

По словам юриста, закон не содержит определения порнографии. Грань между эротикой и порнографией устанавливает экспертиза. Русяев пояснил, что именно вывод юристов переводит ролик из спорного в уголовно наказуемый, пишет «Газета.Ru».

Диана Шурыгина стала известна в 2017 году, когда появилась в нескольких выпусках шоу «Пусть говорят» и обвинила знакомого в изнасиловании на вечеринке. Молодого человека отправили в тюрьму на восемь лет, но затем срок уменьшили более чем в два раза. Может ли теперь сама блогерша попасть в тюрьму, разбиралась «Вечерняя Москва».