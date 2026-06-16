Юрист объяснил, почему Шурыгиной грозит срок за распространение порнографии

Дело блогера Дианы Шурыгиной должно стать сигналом для тех, кто зарабатывает на интимном контенте. Об этом заявил юрист Илья Русяев.

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— Для авторов взрослого контента это вполне реальный сигнал. Монетизация откровенных видео для российской аудитории и из России лежит в зоне уголовного риска, причем по усиленной части статьи. Иностранная площадка сама по себе не выводит автора из российской юрисдикции. Оплата и публичность лишь добавляют отягчающие признаки, — пояснил он.

По словам юриста, закон не содержит определения порнографии. Грань между эротикой и порнографией устанавливает экспертиза. Русяев пояснил, что именно вывод юристов переводит ролик из спорного в уголовно наказуемый, пишет «Газета.Ru».

Диана Шурыгина стала известна в 2017 году, когда появилась в нескольких выпусках шоу «Пусть говорят» и обвинила знакомого в изнасиловании на вечеринке. Молодого человека отправили в тюрьму на восемь лет, но затем срок уменьшили более чем в два раза. Может ли теперь сама блогерша попасть в тюрьму, разбиралась «Вечерняя Москва».