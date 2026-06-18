Глава Пятигорска Ворошилов оценил ситуацию с топливом на АЗС

Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов прокомментировал ситуацию с топливом на автозаправочных станциях.

«Спрос на топливо за последние дни вырос в несколько раз... В зависимости от дефицита, спроса, подвоза... ситуация по маркам топлива меняется», — написал он в своём канале на платформе MAX.

По словам мэра Пятигорска, на заправках «ЛУКОЙЛа» есть бензин марки Аи-92 и цистерны с Аи-95 — на подъезде.

На АЗС «Газпрома» и «Роснефти» перебои возникают в период, когда топливо заканчивается и его подвозят.

При этом на частной сети АЗС «Октан» топливо отпускают только по топливным картам.

Ранее в Комплексе городского хозяйства в Telegram заявили, что все АЗС в Москве работают штатно.