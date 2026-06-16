В истории с Шурыгиной появился неожиданный поворот

Правозащитник Сергей Семенов заявил, что готов защищать интересы блогера Дианы Шурыгиной, которой грозит 6 лет по обвинению в распространении порнографии. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По данным газеты, в в 2016 году история 16-летней Шурыгиной и 21-летнего Семенова прогремела на всю страну. Девушка после вечеринки на даче обвинила молодого человека в изнасиловании, как перед правоохранителями, так и во время передач на ТВ.

В ходе выступлений на телевидении Диана рассказывала об инциденте очень эмоционально, ярко. Ее слова «на пол-шишечки», «на донышке» стали мемами и запомнились многим россиянам.

Суд приговорил Семенова к 8 годам колонии. Позже приговор был смягчен до 3 лет, в 2018 году его освободили по УДО.

Появились новые подробности задержания Дианы Шурыгиной

В настоящее время Сергей проживает в Самаре, учится на юриста в Международном институте рынка. По его словам, на протяжении многих лет он занимается правозащитной деятельностью, работает с практикующими адвокатами, помогает писать жалобы в СК РФ, прокуратуру.

«Когда была история со мной, она [Шурыгина] требовала с меня миллион рублей. Сейчас я учусь на адвоката, остался последний курс и ради практики, конечно, готов помочь. За тот же самый символичный миллион», — отметил Семенов в разговоре с журналистами.

Мужчина уточнил, что не предлагает свои услуги по-настоящему, говорит с иронией, но беззлобно.

Будущий юрист объяснил, что не испытывает злорадства. Он добавил, что предполагал такое развитие ситуации в свете постоянных скандалов, связанных с Шурыгиной.