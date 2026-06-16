Появились новые подробности задержания Дианы Шурыгиной

Блогер Диана Шурыгина, скандально известная по истории с изнасилованием, намеревалась экстренно покинуть Россию и скрыться от уголовного преследования в Индонезии. Правоохранители задержали ее за несколько дней до вылета, пишет Telegram-канал Shot.

Накануне в российских массмедиа появились публикации о задержании Шурыгиной. По данным журналистов, блогеру грозит шесть лет колонии по статье «Распространение порнографических материалов».

По данным канала, девушка вернулась из-за границы в начале 2026 года, поселилась в ЖК «Пресня Сити». Под домашним арестом она пробудет предположительно до 19 июля.

Авторы статьи заметили, что папа Дианы до сих пор не в курсе, что его дочь под следствием — он сейчас служит в зоне СВО, а сама девушка редко с ним связывается.

Диане Шурыгиной грозит шесть лет тюрьмы за распространение порнографии

Сергей Семенов, которого Шурыгина в 2016 году обвинила в изнасиловании, заявил в беседе с каналом, что Диана ему безразлична: помогать он ей не будет, но и злорадствовать — тоже.

Молодой человек отметил, что занимается правозащитной деятельностью, в следующем году получит диплом юриста и в дальнейшем планирует строить карьеру адвоката по уголовным делам.