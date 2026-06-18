Московские аэропорты закрыли для полетов. Об этом сообщается в Telegram-канале Росавиации.

© Мослента

«Аэропорт Домодедово — введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — указано в сообщении.

Отмечается, что схожие ограничения введены в аэропортах Шереметьево и Внуково, а также в подмосковном аэропорту Жуковский.

До этого в аэропортах Внуково и Домодедово ввели ограничения на полеты.