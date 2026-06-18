Московские аэропорты закрыли для полетов. Об этом сообщается в Telegram-канале Росавиации.
«Аэропорт Домодедово — введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — указано в сообщении.
Отмечается, что схожие ограничения введены в аэропортах Шереметьево и Внуково, а также в подмосковном аэропорту Жуковский.
До этого в аэропортах Внуково и Домодедово ввели ограничения на полеты.
«Аэропорты принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней», — сообщило ведомство.