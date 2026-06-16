В школе президент России Владимир Путин был лидером своего класса. При этом лидером его считали именно одноклассники, а сам он никогда не стремился к руководящим должностям.

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Об этом во вторник, 16 июня, рассказала учительница будущего главы государства Вера Гуревич.

— Он лидер был, потому что его лидером считал его коллектив. А он был закрытым лидером. Он на показ себя никогда в жизни не выставлял. Он никогда не выставлял свою кандидатуру на голосование в руководящие, как говорится, учебные посты, — рассказала Гуревич в интервью телеканалу RT.

17 мая Вера Гуревич призналась, что всегда чувствовала «необычное будущее» своего ученика. Она отметила, что всегда ощущала, что он «куда-то попадет». Кроме того, по словам педагога, будущий российский лидер был «самым сильным мальчишкой» в школе, и никто не осмеливался вступать с ним в конфликт.

12 мая Вера Гуревич рассказала, что Владимир Путин всегда выделялся среди сверстников — уже с 11 лет он демонстрировал быстрое и конкретное мышление, а не абстрактное. Учительница отметила, что уже в 12–13 лет обсуждала с ним темы на «взрослом» уровне.