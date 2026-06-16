Россиянам разрешили брать на работу домашних животных

Россияне могут брать домашних животных на работу при официальном согласовании с работодателем в письменном виде. Если разрешение будет зафиксировано на бумаге, в дальнейшем начальник не сможет обвинить работника в нарушении дисциплины и условий труда.

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При этом юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов отметил, что в Трудовом кодексе не предусмотрены законные основания для того, чтобы можно было брать животное в офис, а в ряде случаев это прямо запрещено санитарными нормами, например, на пищевых производствах, передает "Абзац". Однако там нет и прямого запрета на конкретных питомцев.

Кстати, на российском рынке труда сложилась сложная ситуация из-за рекордно низкого уровня безработицы, рассказал министр экономического развития России Максим Решетников. По словам политика, это "делает ситуацию крайне непростой для работодателя, потому что людей по многим направлениям не хватает". Низкая безработица выступает как "ограничитель, в том числе и индикатор для ЦБ, когда принимается решение о снижении ставок".