"Поздно обратилась к врачам": раскрыты детали смерти актрисы Алины Песоцкой

Стали известны новые подробности смерти российской актрисы театра и кино Алисы Песоцкой. Как сообщили РИА Новости в окружении артистки, причиной ее смерти стало онкологическое заболевание, за медицинской помощью она обратилась слишком поздно.

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Собеседница агентства рассказала, что 12 апреля Песоцкую госпитализировали в больницу Красногорска, где врачи диагностировали у нее рак. После этого актрису перевели в другое медучреждение, провели операцию, а в день рождения, 12 мая, выписали домой.

Однако спустя неделю состояние артистки ухудшилось. Ее вновь доставили в больницу, после чего долго решался вопрос о переводе в клинику, где ей ранее проводили хирургическое вмешательство.

"Она очень хотела жить и была настроена на борьбу. Но, к сожалению, очень поздно обратилась к врачам, и метастазы слишком агрессивно и быстро распространились, были поражены жизненно важные органы", — рассказала собеседница.

По ее словам, 3 июня к Песоцкой приходил священник, который соборовал и причастил ее. Спустя несколько часов артистка скончалась.

Алису Песоцкую похоронили на Красногорском кладбище в Москве.