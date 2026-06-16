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Музей Победы отобрал лучших исполнителей детcких песен со всей страны

Газета.Ruиещё 1

Музей Победы в День России представил новый музыкальный альбом «Главные детские песни 5.0». Об этом НСН заявил генеральный директор музея Александр Школьник.

Музей Победы отобрал лучших исполнителей детcких песен со всей страны
© Газета.Ru

По его словам, лучшие таланты для проекта жюри выбрало из тысячи музыкантов и творческих коллективов. Он уточнил, что многие хиты, созданные благодаря проекту, смогли конкурировать со «взрослой» эстрадной музыкой. По его словам, они стали известны не только в России, но и в других странах, а также соединили поколения слушателей и сделали мир добрее.

«Мне кажется, что новый альбом получился очень проникновенным и душевным. В него вошли композиции, посвященные нашей родине. Вообще отличительная особенность главных детских песен — гармоничное сочетание искренних и добрых текстов и запоминающихся современных душевных мелодий. Мы удивились, насколько проект стал популярным не только среди молодежи, но и в профессиональной музыкальной среде», — сказал Школьник.

Он добавил, что создатели проекта не ожидали такой популярности песен. Школьник отметил неожиданность любви к детским песням среди разных поколений.

«Мы раньше даже поверить не могли, что их будут петь в школах, на концертах, в кругу семьи, в самых отдаленных уголках страны. Эти песни объединяют поколения и являются духовным фундаментом страны. Когда мы затевали этот проект, качественных и современных детских песен практически не было. Сейчас этот вакуум заполнен», — сказал он.

Также Школьник рассказал о механизме отбора песен. По его словам, Музей Победы объявляет два конкурса одновременно — для авторов песен и для поющих детей, в каждом из которых выявляют победителей для объединения в финале.

По его словам ,нет отличий между современными детьми и тем, что жили десятилетия назад.

«Дети одинаковы во все времена: они открытые, с удовольствием познают мир. Просто сейчас разные возможности по сравнению с тем, что было десятилетия назад. Мир меняется, становится более сложным, но в то же время и более простым в технологическом плане», — заключил он.