Лебедев проклял будущих покупателей его квартиры в Киеве и пожелал Зеленскому гореть в аду

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев проклял будущих покупателей его квартиры в Киеве, которую выставили на торги 12 июня.

Об этом он высказался в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

«У того, кто купит эту квартиру, конечно, все в жизни будет ***. И его вечно будут преследовать неудачи, пока он эту квартиру мне не вернет», — заявил дизайнер.

Также он пожелал президенту Украины Владимиру Зеленскому, из-за которого лишился недвижимости в Киеве, гореть в аду на отдельной тефлоновой сковороде.

В Киеве выставят на аукцион квартиру Артемия Лебедева

В пятницу, 12 июня, председатель Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Наталуха заявил, что квартиру Лебедева продадут на аукционе. Торги за недвижимость блогера начнутся 30 июня. Стартовая цена квартиры Лебедева составит 236 тысяч долларов (около 17 миллионов рублей по текущему курсу).

В январе 2023 года Зеленский ввел против Лебедева санкции. Позднее блогер сообщил, что его квартиру в центре Киева и офис опечатали.