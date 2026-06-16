Zivert, Uma2rman, IOWA и Антоха МС выступят на фестивале “Солома” телеканала Москва 24

27 и 28 июня телеканал “Москва 24” вновь проведет фестиваль “Солома” в кинопарке “Москино” и подарит зрителям много классной, современной и актуальной музыки.

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В этом году телеканалу Москва 24 – 15 лет! Он начнет отмечать свой День рождения в одном из самых впечатляющих кинопарков мира – “Москино”, где будет по-летнему жарко и музыкально.

27 и 28 июня посетителей фестиваля будут ждать суперзвезды российской музыкальной сцены: Zivert, Uma2rman, IOWA и Антоха МС, крутые активности кинопарка “Москино”, а также молодые, необычные и талантливые музыканты. И конечно, много драйвовых композиций, которые пополнят плейлисты зрителей и поклонников “Соломы”.

Основная сцена

С 18:00 до 22:00 – мощный микс от свежих хитов до любимых кумиров

27 июня

С первых дней фестиваль “Солома” дает возможность молодым коллективам и исполнителям выступить на одной сцене с маститыми и известными музыкантами. В этом году свое творчество широкому зрителю представит певица, автор и артистка Маша Фэй. Она начнет фестиваль. У Маши за плечами бэк-вокал у крупных артистов, телепроекты и участие в конкурсе “Новая волна – 2025”, в котором она вышла в финал. За последний год авторские песни певицы набрали более 8 миллионов прослушиваний на стриминговых платформах. А кавер на песню Льва Лещенко “Прощай” вошел в саундтрек к фильму "Мужу привет" режиссера Антона Маслова с Юлией Пересильд в главной роли.

Можно ли сочетать несочетаемое – Италию и российскую эстраду 90-х? Организаторы “Соломы” отвечают – можно! И пригласили выступить на фестивале итальянку, которая чувствует себя в России как дома, – Wiwo (Виво).

Wiwo – первая итальянская артистка, которая переводит и перепевает русские хиты на итальянском языке: “Ночь” Андрея Губина, “Проститься” группы Uma2rman. А релиз ее итальянской версии “Посмотри в глаза” сама Наталья Ветлицкая назвала одной из лучших версий, которые она когда-либо слышала.

Хедлайнер первого дня фестиваля Zivert исполнит Beverly Hills, Life, “Эгоистка”, “ЯТЛ”.

28 июня

Откроет второй фестивальный день один из самых узнаваемых и самобытных российских исполнителей Антоха МС, который исполнит треки “Лето, прием”, “Мгновение”, “Небеса”, “Ритм сердца”.

IOWA подхватит музыкальный ритм фестиваля безусловными хитами “Маршрутка”, “Улыбайся”, “Плохо танцевать”.

Завершит “Солому” группа Uma2rman с легендарными композициями “Прасковья”, “Проститься”, “Ночной дозор”, “Ты далеко”, “Папины дочки”, “Звезды”.

© Пресс-служба

Акустическая сцена

С 14:00 до 18:00 музыкальная атмосфера фестиваля наполнится драйвом, молодостью и новыми именами

Акустическая сцена с молодыми исполнителями расположится в атмосферной локации кинопарка “Парк сказок”, где прогулки и пикники на свежем воздухе будут отлично сочетаться со звуками живой музыки. “Парк сказок” – это живописная зона кинопарка с тенистыми аллеями, деревянными скульптурами и арт-объектами. Именно здесь, среди деревьев, на сцене, оформленной в стиле бохо, выступят друзья “Соломы” – SHOO (Шу) – московская группа, играющая на стыке жанров поп, соул и этно с элементами блюза. Участвует в фестивале с 2015 года. А также свои композиции представят молодые исполнители DMA (ДМА), Alexandr Kudinov (Александр Кудинов), SayTanya (СэйТаня), Vika Grimes (Вика Граймс), Анна Ворфоломеева, Алина Ростоцкая, МИШ, Юхи́м , SHPIL’ (Шпиль), ЧИРС, LES ROOK (Лес рук).

Пространство “Парка сказок” организовано так, чтобы зрители могли расположиться прямо на траве или удобных скамейках, а также в беседках и послушать живое исполнение, наслаждаясь природой.

© Пресс-служба

“Солома” – фестиваль для семьи

До начала выступлений артистов гости фестиваля могут посетить экскурсии, квесты, занятия и конкурсы в разных локациях кинопарка. Насыщенная программа “Киновыходных” подойдет для всей семьи, поможет хорошо отдохнуть взрослым и детям любого возраста.

В дни проведения фестиваля парк откроется как обычно – в 11:00. Гости смогут прогуляться среди известных декораций “Уездный город”, “Москва 1940-х”, “Центр Москвы”, “Соборная площадь”, “Ковбойский городок”, “Дальневосточный город”, посетить автокиновыставку Вадима Задорожного с военной техникой и легендарными автомобилями, героями советского кино.

В 12:00 посетителей кинопарка ждут интерактивные занятия, постановочные съемки, фотосессии, всесезонная тюбинговая горка, катание на квадроциклах, велокаретах, полет на авиасимуляторе.

После активных катаний и интересных занятий гости смогут посетить “Ярмарочную площадь” с фудкортом, который предлагает разнообразное меню: от хот-догов и блинов до шашлыка, безалкогольные напитки, мороженое; а также прогуляться по другим локациям кинопарка, где снимались известные фильмы и сериалы.

Самую популярную активность в кинопарке – постановочную съемку по мотивам любимых фильмов – проведут в локации “Соборная площадь” по мотивам произведения Евгения Шварца “Обыкновенное чудо”, которое стало основой для одноименного фильма Марка Захарова с блестящим актерским составом. Каждый участник получит видеоролик со своей сценой на память.

© Пресс-служба

Диджитал-аттракционы и управление виртуальным персонажем ждут гостей кинопарка в павильоне в зоне “Центра Москвы” и на выездной стойке у “Парка сказок”. Во время интерактивного аттракциона гости встают перед большим LED-экраном, специальные датчики движения считывают его позы и жесты, а на экране виртуальный персонаж – двойник гостя или сказочный герой – в точности повторяет все движения: машет рукой, прыгает, приседает. В результате каждый получает готовое видео с анимированным персонажем, которое можно сразу выложить в соцсети.

Интерактивное развлечение “Кинопостер” поможет создать портрет в виртуальной реальности с помощью искусственного интеллекта. Специальная зона расположится рядом с павильоном диджитал-аттракционов и в “Парке сказок”. Гостя сфотографируют, затем с помощью нейросетей его портрет стилизуют под кинопостер в любом жанре – от фантастики и комедии до боевика и ретро-фильма. Каждый участник получит цифровой файл и небольшой распечатанный постер на память.

Также гостей кинопарка ждут интересные фотозоны: в “Ковбойском городке” можно сделать яркие фото на пороге салуна с тематическими предметами в стиле Дикого Запада – шляпами, лассо, жилетами и оружием. В “Палатах князя Андрея” гостей ждут русский интерьер, яркие сарафаны, кокошники и расшитые полушубки. В “Москве 1940-х” ретро-автомобиль, фонари, афишная тумба, стена Новодевичьего монастыря, здания ЦУМа и Исторического музея.

В павильоне “Анимация” на “Ярмарочной площади” пройдут интерактивные занятия для детей и взрослых. Например, по росписи и декорированию деревянных кукол, объемной вышивке шерстяными нитками по деревянной основе. Также здесь можно будет создать свой мультфильм. Участники под руководством аниматора шаг за шагом снимут короткий ролик с фигурками с помощью stop-motion-анимации. На занятии по раскадровке дети и взрослые смогут научиться разбивать сценарий на ключевые кадры.

Главной изюминкой старта необычных фестивальных выходных в кинопарке станет “Шоу каскадеров” в “Ковбойском городке”. Профессиональные каскадеры покажут элементы сценического боя, падения с высоты, трюки с оружием. Захватывающее представление завершится коротким занятием для желающих научиться делать самостоятельно безопасные трюковые элементы, например кувырки, а также гости узнают, как правильно обращаться с муляжом оружия.

© Пресс-служба

Сколько стоит билет на фестиваль?

Билет на фестиваль и посещение кинопарка на весь день стоит 2 000 рублей (взрослый, 18+). Дети до 7 лет, участники СВО и члены семей участников СВО могут посетить мероприятие бесплатно.

Купить билеты и абонементы на “Солому” можно на официальном сайте.

Адрес проведения фестиваля “Солома”: кинопарк “Москино”,

пос. Краснопахорское, квартал № 107, корпус 7.1, фестивальная площадь. Парковка кинопарка “Москино” платная.

Фестиваль проходит при поддержке Департамента культуры города Москвы в рамках проекта “Лето в Москве”.