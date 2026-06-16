Плавающий на холодильнике россиянин попал на видео

Агентство Ruptly опубликовало видео необычного заплыва по Волге в районе одного из пляжей Самары. На кадрах видно, как молодой человек плывет по реке, сидя внутри холодильника.

Вместо весел пловец использовал резиновые шлепанцы. Пользователи соцсетей отметили в комментариях к видео, что идея молодого человека крайне опасна: вода в Волге еще слишком холодная, купальный сезон официально не начался, а на пляжах пока не дежурят спасатели.

Это не первая попытка покорить Волгу на борту холодильника. Похожий случай произошел в мае 2022 года в Твери на Мигаловской набережной, где прохожие заметили двух мальчиков, мастеривших плот из старого холодильника.

По словам очевидцев, технику ребята нашли на помойке, после чего притащили бутылки и пенопласт, пытаясь «улучшить плавучесть» холодильника. Когда самодельное судно спустили на воду, один из подростков сел внутрь, но далеко отплыть не сумел - холодильник перевернулся у самого берега.

Очевидцы отметили, что дети могли серьезно пострадать, если бы вокруг не собрались взрослые. Прокуратура Пролетарского района Твери тогда организовала официальную проверку.