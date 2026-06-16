Гоблин раскрыл свою любимую российскую группу

Блогер Дмитрий Пучков (он же — Гоблин) признался в эфире радио Sputnik в любви к группе «Тату».

Пучков назвал «Тату» лучшей группой и отметил, что ему особенно нравятся треки из альбома «200 по встречной». Самой любимой песней Гоблин считает «Досчитай до ста».

По словам Гоблина, композиции «Тату» стали для него своеобразным саундтреком к жизни, поскольку с многими из них связаны теплые воспоминания.

Недавно Пучков иронично прокомментировал заочный приговор, вынесенный ему Винницким судом на Украине в июне 2025 года, и назвал его «правильной судимостью».

30 июня Гоблин назвал идиотами тех, кто вынес ему приговор на Украине. В тот же день стало известно, что Винницкий городской суд на Украине заочно приговорил Гоблина к 10 годам тюрьмы. Суд также постановил конфисковать имущество «блогера-пропагандиста».

По данным издания «Моя Винница», Пучков — уроженец украинского города Кропивницкий, ныне гражданин России, признан виновным в «посягательстве на территориальную целостность Украины и пропаганде агрессивной войны».