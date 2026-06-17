Женщина взыскала с московского метро 112 тысяч после удара дверью по спине

Женщина взыскала с московского метрополитена 112,4 тысячи рублей в качестве компенсации морального вреда и расходов на лечение после того, как она получила дверью по спине при входе на станцию «Авиамоторная».

© Вечерняя Москва

Об этом в среду, 17 июня, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

— Суд первой инстанции частично удовлетворил иск, взыскав с ГУП «Московский Метрополитен» в пользу истца компенсацию морального вреда и расходы на лечение в общей сумме 112 401 рублей, — рассказали в Telegram-канале инстанции.

Женщина посчитала, что получила травму из-за неисправности двери. Ответчик не согласился и пытался доказать, что она пострадала из-за того, что створку не придержал другой человек, заходивший в метро. В итоге Мосгорсуд утвердил решение нижестоящей инстанции о взыскании средств в пользу женщины.

Ранее москвич взыскал с управляющей компании более полумиллиона рублей после того, как получил травму из-за падения на льду. Инцидент произошел в одном из коттеджных поселков. Мужчина обратился в суд. В своем ходатайстве он указал, что падение произошло из-за того, что сотрудники УК не почистили улицы.