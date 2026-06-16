Стало известно, кто из россиян чаще проверяет информацию в интернете

Около половины российских интернет-пользователей сталкиваются с недостоверной информацией в Сети, а более половины из них пытаются проверить ее достоверность. При этом на склонность к фактчекингу влияют возраст, доход, место жительства и даже использование современных технологий. К таким выводам пришли исследователи НИУ ВШЭ. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

По оценкам специалистов, объем информации, создаваемой и потребляемой человечеством, продолжает стремительно расти. Одновременно увеличивается и количество недостоверного контента, чему способствуют развитие социальных сетей и распространение инструментов искусственного интеллекта, способных генерировать убедительные тексты, изображения и видеоролики. На этом фоне ученые решили выяснить, как россияне реагируют на сомнительную информацию и какие факторы влияют на их готовность проверять факты.

Для анализа были использованы данные двух волн исследования «Мониторинг цифровой трансформации экономики и общества», проведенных в 2022 и 2024 годах. В каждом опросе участвовали более 10 тысяч россиян старше 14 лет. Исследователи сосредоточились на пользователях, которые сами сообщали, что сталкивались с недостоверной информацией в интернете.

Анализ показал, что молодые люди проверяют информацию заметно чаще представителей старших возрастных групп. Существенное значение имеет и место проживания. Жители Москвы и Санкт-Петербурга оказались наиболее склонны перепроверять сведения, тогда как между жителями других крупных и небольших городов значительных различий обнаружено не было.

Еще одним важным фактором оказался уровень дохода. Пользователи со средним и высоким достатком чаще сомневаются в достоверности информации и ищут подтверждения фактам.

«Эти результаты говорят о существовании цифрового неравенства: пожилые люди, жители маленьких городов и сельской местности, а также пользователи с низким доходом оказываются более уязвимыми перед манипуляциями», — отметила автор исследования Лилия Кузина.

При этом пол, уровень образования и даже частота использования интернета практически не влияют на склонность к проверке информации. Исследование также показало, что лучше справляются с выявлением недостоверного контента люди, которые активно используют цифровые технологии и регулярно работают с информацией в онлайн-среде.

По словам авторов работы, простое пребывание в интернете не делает человека более критически мыслящим. Напротив, чрезмерное потребление контента без навыков его анализа может способствовать распространению ложной информации.

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