Футбольчик под рэпчик. Пикник Афиши х Сбер назвал спортивные активности на фестивале

Здоровый образ жизни не ограничится пробежками от сцены к сцене

© Пресс-служба компании «Афиша»

Пикник Афиши х Сбер расширяет досуговые сценарии на фестивале. 20 июня 2026 года в «Коломенском» к музыкальным и развлекательным активностям добавились спортивные. На площадке найдутся подвижные игры для любых уровней подготовки – от первых проб в гольфе до турниров по стритболу и тренировок с профессиональными фитнес‑инструкторами.

Спортивный портал «Чемпионат» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) организует интерактивную зону с футбольными играми для гостей любого возраста. Сабсоккер, классический кикер и удары мячом по мишеням – отличный способ почувствовать атмосферу большого футбола прямо посреди фестиваля. Одним из хэдлайнеров фестиваля будет Feduk, и возможность пнуть мяч под легендарный трек «Футбольчик» становится совсем не иллюзорной.

Сеть фитнес‑клубов World Class привезет на «Пикник» свою зону, которая объединяет атмосферу луна-парка со здоровым образом жизни. В течение дня там будут проходить групповые тренировки по йоге, зумбе и стретчингу, а также фитнес‑челленджи на силу, выносливость и баланс – формат, в который легко включиться и новичкам, и опытным спортсменам. World Class будет присутствовать и в детской зоне. Для самых юных гостей фестиваля устроят полосу препятствий, а за участие в спортивных играх и мастер-классах ребята получат призы и сделают яркий аквагрим.

Ассоциация гольфа России представит на фестивале открытую тренировочную зону с мастер‑классами инструкторов. Каждый желающий сможет сделать свой первый удар или потренироваться, если уже знаком с игрой.

Интерактивное фиджитал пространство от «Московского спорта» соединит привычные игры и технологии. Гостей ждут VR‑теннис и баскетбол, настольный хоккей, силомер, тетербол, сабсоккер и «смузибайки», на которых можно приготовить полезные напитки, крутя педали. Здесь же пройдут флэш‑турниры по стритболу в форматах 1х1, 2х2 и 3х3 для участников фестиваля, а также турнир по баскетболу 3х3 среди профессиональных команд.

Спортивная программа Пикника Афиши х Сбер соответствует главной фишке этого года – атмосфере настоящего луна-парка под открытым небом, где музыка, аттракционы и активный образ жизни существуют в одном пространстве. В этом году гостей ждут четыре сцены и мощный лайнап: среди хедлайнеров – Zoloto, дуэт Мальбэк х Сюзанна, Браво и Валерий Сюткин, ЛСП, «Станция метро Горьковская» и другие.

Все это 20 июня в музее-заповеднике «Коломенское». Билеты можно приобрести на официальном сайте.