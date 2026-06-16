В Крыму планируют изменить топонимы и названия общественных объектов, связанные с историческими деятелями, оставившими негативный след в судьбе страны.

Руководитель крымского парламента Владимир Константинов в Telegram-канале анонсировал масштабную проверку городских топонимов. По его словам, инициатива затронет улицы, скверы и различные учреждения республики.

«Убежден, нам необходимо провести ревизию, рассмотреть возможность переименования этих объектов, присвоения им имен наших выдающихся военачальников, деятелей культуры, ученых. Их у нас достаточно», – подчеркнул политик.

Детальной проработкой инициативы займется профильный комитет госсовета по патриотическому воспитанию под руководством историка Владимира Бобкова. Константинов добавил, что к прошлому следует относиться предельно внимательно и расставлять правильные акценты, не уподобляясь тем, кто бездумно уничтожает историческую память.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о необходимости называть улицы именами отличившихся бойцов.

В мае текущего года власти Уфы открыли новую улицу в честь покойного основателя ЛДПР Владимира Жириновского.

В конце прошлого года руководство Киева приняло решение о переименовании десяти связанных с российскими деятелями улиц.