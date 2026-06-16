Стало известно о смерти российского депутата в зоне СВО

Депутат Щепкинского сельского поселения Ростовской области 42-летняя Ангелина Подкопаева погибла в зоне проведения спецоперации. Об этом 12 июня сообщили в пресс-службе администрации Аксайского района.

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Подкопаева занимала пост чиновника с 2021 года. В 2022 году она получила должность исполнительного секретаря местного отделения «Единой России».

В январе 2026 года она заключила контракт с Минобороны РФ и отправилась в зону СВО. У нее остались двое детей — 16-летний сын и 12-летняя дочь.

— Ангелина Подкопаева была энергичным, деятельным и творческим человеком. Администрация и Собрание депутатов Аксайского района глубоко скорбят в связи с гибелью коллеги, активной общественницы и искреннего патриота. Выражаем соболезнования родным и близким Ангелины Юрьевны, — говорится в сообщении администрации в сообществе VK.

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