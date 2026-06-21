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Школьники-ботаники: какими были юные натуралисты в СССР

Газета.Ru
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Юннаты со своими питомцами. Центральная станция юных натуралистов, 1980 год
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Юннаты со своими питомцами. Центральная станция юных натуралистов, 1980 год 
© Вячеслав Бобков/РИА Новости
Юные натуралисты, 1962 год
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Юные натуралисты, 1962 год 
© Михаил Озерский/РИА Новости
Юные натуралисты на занятиях в кружке в лагере «Орленок», 1979 год
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Юные натуралисты на занятиях в кружке в лагере «Орленок», 1979 год 
© Валерий Шустов/РИА Новости
Юный натуралист Лена Попова со своими питомцами - морскими свинками в летнем лагере в Подмосковье, 1963 год
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Юный натуралист Лена Попова со своими питомцами - морскими свинками в летнем лагере в Подмосковье, 1963 год 
© Яков Берлинер/РИА Новости

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Юные натуралисты собирают гербарий, Киргизская ССР, 1979 год
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Юные натуралисты собирают гербарий, Киргизская ССР, 1979 год 
© Николай Жиганов/ТАСС
Центральная станция юных натуралистов и опытников сельского хозяйства Министерства просвещения РСФСР. Юные натуралисты кормят нутрий, 1959 год
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Центральная станция юных натуралистов и опытников сельского хозяйства Министерства просвещения РСФСР. Юные натуралисты кормят нутрий, 1959 год 
© Александр Чепрунов/РИА Новости
Ребята из школьного лесничества «Лесовичок» демонстрируют сделанные ими домики для птиц, 1979 год
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Ребята из школьного лесничества «Лесовичок» демонстрируют сделанные ими домики для птиц, 1979 год 
© Тункель/РИА Новости
Юные натуралисты Света Казакова и Оля Бузорина с питомцем живого уголка - кроликом в лагере «Орленок» в Подмосковье, 1964 год
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Юные натуралисты Света Казакова и Оля Бузорина с питомцем живого уголка - кроликом в лагере «Орленок» в Подмосковье, 1964 год 
© Яков Рюмкин/РИА Новости
Юные натуралисты Ухтинского детского парка и их подопечный - медвежонок, который родился в мини-зоопарке, 1981 год
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Юные натуралисты Ухтинского детского парка и их подопечный - медвежонок, который родился в мини-зоопарке, 1981 год 
© Вячеслав Бобков/РИА Новости

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Юные натуралисты во Дворце пионеров в городе Кирове, 1975 год
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Юные натуралисты во Дворце пионеров в городе Кирове, 1975 год 
© Юрий Абрамочкин/РИА Новости
Юный биолог Д. Акзигитов кольцует кедровку. Центральный Сибирский заповедник, 1989 год
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Юный биолог Д. Акзигитов кольцует кедровку. Центральный Сибирский заповедник, 1989 год 
© Вячеслав Бобков/РИА Новости
Занятия в одном из московских кружков юных натуралистов, 1968 год
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Занятия в одном из московских кружков юных натуралистов, 1968 год 
© Александр Поготов/РИА Новости
Участник Всероссийского слета школьных лесничеств во время выступления с докладом перед собравшимися юными натуралистами в окрестностях города Уфы, 1978 год
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Участник Всероссийского слета школьных лесничеств во время выступления с докладом перед собравшимися юными натуралистами в окрестностях города Уфы, 1978 год 
© Александр Гращенков/РИА Новости
Украинская ССР. Ровно. Школьники идут устанавливать домики для птиц в городских скверах и парках, 1974 год
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Украинская ССР. Ровно. Школьники идут устанавливать домики для птиц в городских скверах и парках, 1974 год 
© Петр Здоровило/ТАСС

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Юные натуралисты в Узбекистане, 1986 год
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Юные натуралисты в Узбекистане, 1986 год 
© Утарбеков/РИА Новости
Центральная станция юных натуралистов и опытников сельского хозяйства Министерства просвещения РСФСР в Сокольниках в Москве, 1957 год
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Центральная станция юных натуралистов и опытников сельского хозяйства Министерства просвещения РСФСР в Сокольниках в Москве, 1957 год 
© Николай Максимов/РИА Новости
Юные натуралисты в школьной теплице, 1980 год
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Юные натуралисты в школьной теплице, 1980 год 
© В. Павлов/РИА Новости
Юный натуралист рассматривает птицу, Карелия, 1973 год
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Юный натуралист рассматривает птицу, Карелия, 1973 год 
© ТАСС
Руководитель кружка юных натуралистов и основатель домашнего зоопарка в Таганроге Спиридон Студенский во время прогулки с воспитанниками, 1986 год
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Руководитель кружка юных натуралистов и основатель домашнего зоопарка в Таганроге Спиридон Студенский во время прогулки с воспитанниками, 1986 год 
© Александр Поготов/РИА Новости

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Юннаты во время занятия с преподавателем цветоводства, Казахская ССР, 1990 год
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Юннаты во время занятия с преподавателем цветоводства, Казахская ССР, 1990 год 
© Геннадий Кошкинцев/ТАСС
Орнитолог-любитель Абдужаббар Кахаров, завоевавший гран-при «Экзота» международной выставки птиц с юными натуралистами. Город Наманган, Узбекская ССР, 1986 год
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Орнитолог-любитель Абдужаббар Кахаров, завоевавший гран-при «Экзота» международной выставки птиц с юными натуралистами. Город Наманган, Узбекская ССР, 1986 год 
© Н. Утарбеков/РИА Новости
Юный натуралист с выращенным урожаем, Молдавская ССР, 1983 год
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Юный натуралист с выращенным урожаем, Молдавская ССР, 1983 год 
© Михаил Потырнике/ТАСС
Юннаты с утятами в пионерском лагере «Орленок», 1970 год
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Юннаты с утятами в пионерском лагере «Орленок», 1970 год 
© Максимов/РИА Новости
Школьники с выращенными овощами и фруктами на республиканской станции юных натуралистов Литовской ССР, 1990 год
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Школьники с выращенными овощами и фруктами на республиканской станции юных натуралистов Литовской ССР, 1990 год 
© Мариус Баранаускас/РИА Новости

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Кружок юных натуралистов Московского городского Дворца пионеров и школьников на Ленинских горах, 2025 год
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Кружок юных натуралистов Московского городского Дворца пионеров и школьников на Ленинских горах, 2025 год 
© Владимир Акимов/РИА Новости

Юннатское движение зародилось 15 июня 1918 года. Инициаторами создания стали учитель биологии Борис Всесвятский и детский врач Иван Русаков, которые открыли в московских Сокольниках «Станцию юных любителей природы».

Спустя год юннатов распределили по четырем кружкам: ботаников (огородников), орнитологов (птичников), энтомологов (насекомников) и гидробиологов (водолюбов).

Кроме того, были у юннатов и свои заповеди, которые, в частности, призывали детей и подростков быть наблюдательными, беспристрастными и не делать из увиденного поспешных выводов.

К 1924 году в СССР уже насчитывалось более 250 кружков, а к 1928-му их количество утроилось. Первый съезд юннатов состоялся 13–15 июля 1924 года в Зоологическом музее МГУ. Вскоре движение стремительно захватило страну: станции и кружки юных натуралистов начали работать практически при каждой школе.

Помимо этого, в поддержку клубов юннатов с 1928 года стал выпускаться одноименный журнал «Юный натуралист». Издание было наполнено отличными фотографиями животных, что для того времени было большой редкостью. Также публиковалось там и множество рассказов писателей о зверях и растениях.

Снимки советских юннатов и их будней в заботе о животных и природе — в галерее «Газеты.Ru».