Школьники-ботаники: какими были юные натуралисты в СССР

Юннатское движение зародилось 15 июня 1918 года. Инициаторами создания стали учитель биологии Борис Всесвятский и детский врач Иван Русаков, которые открыли в московских Сокольниках «Станцию юных любителей природы».

Спустя год юннатов распределили по четырем кружкам: ботаников (огородников), орнитологов (птичников), энтомологов (насекомников) и гидробиологов (водолюбов).

Кроме того, были у юннатов и свои заповеди, которые, в частности, призывали детей и подростков быть наблюдательными, беспристрастными и не делать из увиденного поспешных выводов.

К 1924 году в СССР уже насчитывалось более 250 кружков, а к 1928-му их количество утроилось. Первый съезд юннатов состоялся 13–15 июля 1924 года в Зоологическом музее МГУ. Вскоре движение стремительно захватило страну: станции и кружки юных натуралистов начали работать практически при каждой школе.

Помимо этого, в поддержку клубов юннатов с 1928 года стал выпускаться одноименный журнал «Юный натуралист». Издание было наполнено отличными фотографиями животных, что для того времени было большой редкостью. Также публиковалось там и множество рассказов писателей о зверях и растениях.

Снимки советских юннатов и их будней в заботе о животных и природе — в галерее «Газеты.Ru».