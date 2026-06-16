Нашествие смертельно ядовитой рыбы фугу фиксируют в российском регионе

У берегов Приморья заметили смертельно ядовитую рыбу фугу, которую раньше не считали постоянным обитателем российских вод. Об этом сообщает «База» со ссылкой на местных рыбаков.

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По их словам, в этом году в акватории региона появился новый для Приморья вид — узорчатая собака-рыба. Специалисты связывают это с ранним прогревом воды, усилением Цусимского течения и миграцией кормовой базы.

Косяки фугу заметили во Владивостоке в районе Уссурийского залива и залива Петра Великого. Под мостом на острове Русский уже выловили трех особей.

Опасность этой рыбы связана с содержанием тетродотоксина — одного из самых сильных природных нейротоксинов. Вещество блокирует передачу нервных импульсов, что может привести к параличу. При этом специфического противоядия от яда фугу не существует.

Ранее сообщалось, что из-за раннего прогрева воды и усиления Цусимского течения у берегов Приморья также начали чаще замечать акул.