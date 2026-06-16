Умерла актриса фильма «О чем говорят мужчины»

Актриса фильма «О чём говорят мужчины» Алиса Песоцкая скончалась в 54 года
54-летняя актриса Алиса Песоцкая, известная зрителям по роли в фильме «О чём говорят мужчины», скончалась 3 июня.
Информация о кончине артистки появилась на портале Кино-Театр.ру. Обстоятельства её смерти не раскрываются.
Алиса Песоцкая появилась на свет 12 мая 1972 года в Москве. В 1998‑м она завершила обучение на актёрско‑режиссёрском курсе Всероссийского фонда культуры. Творческую карьеру на сцене Песоцкая начала в Молодёжном камерном театре «Славичи».
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Кинодебют Алисы состоялся в 1989 году — она снялась в фильме режиссёра Михаила Козакова «Визит дамы». В этой картине её партнёрами по съёмочной площадке стали Екатерина Васильева, Валентин Гафт, Виктор Борцов, Валентин Смирнитский, Светлана Немоляева и другие звёзды.
Широкую известность Алиса Песоцкая получила в 2010 году благодаря комедии «О чём говорят мужчины», где исполнила роль дамы с собачкой. На съёмках она работала вместе с Леонидом Барацем, Александром Демидовым, Камилем Лариным, Ростиславом Хаитом, Ниной Руслановой, Жанной Фриске, Нонной Гришаевой и другими актёрами.
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