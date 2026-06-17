Вход в Музей Победы в День памяти и скорби будет свободным

Музей Победы приглашает москвичей и гостей столицы 22 июня почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

«В День памяти и скорби музей на Поклонной горе изменит график работы и будет открыт для посетителей. Вход в музей весь день будет бесплатным, за исключением экспозиций «Подвиг народа», «Битва за Москву. Первая Победа!», диорамного комплекса и экскурсионного обслуживания, в том числе по экспозиции «Путь к Победе», – говорится в сообщении.

Отмечается, что культурная площадка будет работать с 10:00 до 21:00.

«В течение всего дня в Зале памяти и скорби будет проходить мемориальная акция «Свеча памяти», старт которой дадут в полночь у стен музея на Поклонной горе. Мероприятие будет посвящено 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Любой желающий, пришедший в Музей Победы в этот день, сможет зажечь свечу, чтобы почтить память своих родных и близких, отдавших свою жизнь в боях за Родину», – добавили в музее.

Кроме того, все желающие смогут присоединиться к акции «Микрофон памяти», которая в течение дня будет проходить на разных площадках Музея Победы, а также в филиале музея на Поклонной горе – в Музее Г.О.Р.А. Также в этот день для посетителей Музея Победы подготовили тематическую музыкальную программу. В 12:20 в Зале полководцев состоится концерт струнного и вокального коллективов Москонцерта.

«Жителей и гостей столицы также приглашают ознакомиться с выставками Музея Победы, рассказывающими о героях Великой Отечественной войны – это проекты «Подвиг молодогвардейцев», «Главный хирург», «Красота спасает мир», «Вернисаж Музея Победы». Кроме того, 22 июня в Музее Победы откроется новая художественная выставка «Война. Начало», приуроченная к 85-летию начала Великой Отечественной и посвященная первым дням войны», – заключили в пресс-службе.