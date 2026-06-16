Объяснена популярность генерала Лебедя на выборах 1996 года

Россияне воспринимали генерал-лейтенанта Александра Лебедя, который был кандидатом в президенты на выборах 1996 года, как человека, способного жесткой рукой навести порядок в стране. Так «Ленте.ру» в рамках спецпроекта «Ельцин против всех» объяснил популярность Лебедя среди избирателей политолог Илья Гращенков.

У него был такой низкий голос, короткие рубленые фразы, презрение к коррумпированной бюрократии. Складывался образ человека, который может зайти и навести порядок Илья Гращенков политолог

К годовщине выборов президента России 1996 года «Лента.ру» запускает спецпроект «Ельцин против всех». Он рассказывает о противоречивой предвыборной кампании основного кандидата Бориса Ельцина и главных итогах президентской гонки, которую вспоминают даже спустя 30 лет. В рамках спецпроекта «Лента.ру» собрала свидетельства участников событий и оценки той жесткой политической борьбы.

Как генерал Лебедь навел порядок в Приднестровье в 1992 году

Политолог подчеркнул, что в то время многие избиратели в стране скучали по «сталинской руке», поэтому Лебедь подходил на роль президента не как кандидат с грамотной программой преобразования страны, а как человек, который может вернуть людям чувство безопасности и стабильности.

«Лебедь, прежде всего, предложил избирателю третью эмоцию, которой не было ни у лидера КПРФ Геннадия Зюганова, ни у президента России Бориса Ельцина. Лебедь — это не Ельцинский хаос реформ, не Зюгановская реставрация СССР, а образ жесткого военного порядка», — сказал Гращенков.

На президентских выборах 1996 года Александр Лебедь занял третье место в первом туре, набрав 14,52 процента голосов избирателей. Генерал выступал за скорейшее завершение войны в Чечне, осуждал номенклатуру, поддерживал реформу вооруженных сил и жесткую борьбу против коррупции. Когда после первого тура его назначили секретарем Совета безопасности с особыми полномочиями, Лебедь призвал избирателей голосовать во втором туре за Ельцина.

Ранее пресс-секретарь Лебедя Александр Бархатов рассказал, как генерал планировал использовать в свою пользу подписание в 1996 году Хасавюртовских соглашений с чеченскими боевиками. По его словам, Лебедь, зная о проблемах у Ельцина со здоровьем, готовился занять место президента и часто говорил Бархатову, что тот может стать «пресс-секретарем в кабинете с кремлевской форточкой».