В России предложили учредить День многодетной семьи

Жительница кубанского села Солёное Юлия Мородина написала письмо президенту Владимиру Путину. Родившая девятерых детей женщина предложила учредить в стране День многодетной семьи. Этот день, по её мнению, стоит отмечать в сентябре.

Мородина рассказала корреспонденту RT, что 15 августа 2025 года её союзу с супругом Александром исполнилось 30 лет.

По инициативе Юлии Анатольевны пять лет назад в Мостовском районе стали поздравлять семьи с рождением третьего ребёнка и последующих детей.

«Сегодня многодетные семьи постепенно становятся опорой и ориентиром для всей России. Но, к сожалению, у нас до сих пор нет своего официального праздника — Дня многодетной семьи. При этом во многих регионах он уже сложился по народной инициативе… Уважаемый Владимир Владимирович, осмеливаюсь обратиться к Вам с просьбой установить в России официальный День многодетной семьи», — говорится в послании Мородиной.

Подробнее о многодетной семье Мородиной — в материале RT.