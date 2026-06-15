Тысячи жителей российского поселка пожаловались на восемь дней без воды

Жители поселка Зимовники в Ростовской области, население которого составляет около 18 тысяч человек, пожаловались на восемь дней без воды. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал Don Mash.

Министр ЖКХ российского региона Антонина Пшеничная утверждает, что сбой на сетях зафиксировали 7 июня, когда на одном из резервуаров сломался трансформатор. Пока специалисты чинили оборудование, уровень воды в других резервуарах упал до критической отметки, и половина поселка осталась без воды. По словам местных жителей, подвоз начался лишь спустя четыре дня после аварии. Они утверждают, что перебои с водой в поселке случаются каждый год с приходом жары.

Люди отметили, что за все эти дни глава администрации Зимовниковского района Олег Ткаченко никак не прокомментировал ситуацию. Результата не дали не только обращения к местным властям, но и в Роспотребнадзор. МУП ПЖКХ Зимовниковского района, которая отвечает за водоснабжение, проходит процедуру банкротства — за организацией числится долг примерно в 57 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что жители Новороссийска, Геленджика и Крымска в Краснодарском крае лишились воды из-за аварии.