Симоньян рассказала, что спрашивает у Кеосаяна, кому выдать его премию

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в минувшее воскресенье приняла участие в торжественном открытии III Международного кинофестиваля «Евразия-Кинофест» в Сочи.

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Журналистка, выступая с речью на мероприятии, вспомнила своего умершего мужа, режиссера Тиграна Кеосаяна, и рассказала, что до сих пор не может говорить о нем в прошедшем времени.

— Уже полтора года вдохновитель и создатель фестиваля не с нами. Мы оба с Тиграном не верили в смерть. Я и сейчас не говорю о нем в прошедшем времени. Мы верим, что жизненный путь — это испытание, проверочная работа перед вечностью, которая всем предстоит, — сказала Симоньян.

Журналистка вспомнила о премии, названной в честь своего мужа. Она напомнила, что в рамках премии уже десять человек получили по миллиону рублей, и добавила, что и сейчас она всегда интересуется мнением ушедшего супруга.

— За это время мы учредили премию Тиграна, которая выдается хорошим людям. Он мне советует оттуда, а я распоряжаюсь его наследством, — заявила Симоньян.

До этого главный редактор телеканала RT поделилась, что у Кеосаяна изначально не было шансов выйти из комы. Режиссер скончался 26 сентября 2025 года, но при этом она считает, что он ушел раньше.