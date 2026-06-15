Родственники актрисы Плетневой собирают деньги на ее похороны

Родственники актрисы Татьяны Плетневой, которая умерла в ночь на 13 июня, собирают деньги на ее похороны. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на соцсети.

Как объяснили родственники Плетневой, последние полгода актриса не работала из-за болезни. Из-за этого семья осталась без денег. Согласно сообщению, на похороны им потребуется более 200 тысяч рублей.

«Всем почитателям таланта Татьяны, ее друзьям и знакомым сообщаем, что после неравной борьбы с тяжелой болезнью и врачебной бюрократией, наша любимая мама, дочь и сестра Татьяна Плетнева скончалась в ночь с 12 на 13 июня в одной из столичных больниц. Мы вынуждены обратиться к вам за финансовой помощью, ведь полгода по известным теперь причинам Татьяна не работала и семейная казна пустела», — написали они в соцсетях.

Напомним, что Плетнева скончалась в возрасте 48 лет. Предварительной причиной смерти назвали рак печени. Зрителям актриса была наиболее известна по ролям в сериалах «Кухня», «СашаТаня» и «Интерны».