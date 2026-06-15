Гоблин обратился к уехавшим из страны россиянам

Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, раскритиковал россиян, которые уехали из страны, но продолжили общаться в сети на русскоязычных площадках.

На эту тему он высказался в эфире радио Sputnik, доступном в соцсети «ВКонтакте».

«Первое, оно же главное: а зачем ты здесь общаешься? (...) Может, ты не выучил язык? Может, ты не нашел друзей? Может, тебя там за таджика считают?» — обратился к таким людям переводчик.

В качестве примера такой площадки Пучков привел форум на его сайте, созданном 25 лет назад. По его словам, там всегда общались люди, которые покинули страну. При этом он заявил, что среди пользователей форума были и эмигранты, уехавшие из России еще в конце 1980-х или в 1990-е годы.

Ранее Гоблин оценил идею арестовывать имущество уехавших из страны россиян, совершивших правонарушение. По мнению переводчика, эта мера должны была появиться в России раньше.