В России 19 вузам выдали предостережения

Рособрнадзор объявил предостережения 19 вузам за нарушения.

Об этом ведомство сообщило в канале в мессенджере «Макс».

«Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению их соблюдения в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования», — говорится в сообщении.

Так, предостережения выдали Российскому университету дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Удмуртскому государственному аграрному университету, Всероссийскому научно-исследовательскому институту агрохимии имени Д.Н. Прянишникова, Астраханской государственной консерватории и другим высшим учебным заведениям.

9 июня Рособрнадзор объявил предостережения Московскому гуманитарно-экономическому, Кубанскому государственному технологическому и Челябинскому государственному университетам, а также Белгородскому государственному аграрному университету имени В. Я. Горина. Вузы предостерегли о недопустимости нарушения обязательных требований. Также Рособрнадзор предложил учебным заведениям принять меры по их обеспечению.