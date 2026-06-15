Раскрыт секрет специального гостя Пикника Афиши х Сбер

Дмитрий Маликов присоединится к составу музыкантов фестиваля.

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До старта Пикника Афиши х Сбер в Москве остаются считанные дни, но список артистов продолжает пополняться! 20 июня 2026 года на главной сцене фестиваля в музее-заповеднике «Коломенское» выступит специально приглашенный гость Дмитрий Маликов – певец, композитор, вечно молодой и вечно стильный кумир всех поколений.

Фестиваль продолжает расширять жанровые горизонты. Его имя не приходит в голову первым, когда речь идет про Пикник Афиши, но именно вместе с Дмитрием Маликовым мы хором исполним «Звезда моя далекая», глядя в глаза любимым споем «Ты одна, ты такая» – и отправимся покорять колесо обозрения.

Кроме ставшего сюрпризом Маликова, в лайн-апе «Пикника» уже заявлены более 50 артистов. Хедлайнеры фестиваля в 2026 году – это один из главных артистов поколения FEDUK, звезда отечественного инди Zoloto, главные гитарные романтики Москвы «Браво» вместе с Валерием Сюткиным, классик хип-хопа и попа ЛСП, рэп-флагманы OG Buda и Mayot в сопровождении живого бэнда, а также Мальбэк х Сюзанна с большим камбэком.

На сцены «Коломенского» также выйдут фолк-сенсация Элли на маковом поле, меланхоличные поп-рокеры passmurny, исполнители трогательного инди hehehe / хихихи, культовый для инди-сцены «десятых» дуэт ОЗЁРА, группа отвязных московских интеллигентов СТОУНД, ветераны инди-сцены RSAC, нижегородские электронщики «Станция метро Горьковская» и многие другие.

В программе Пикника Афиши запланированы несколько шоукейсов. Для «Зари» команда «Афиши Daily» отобрала музыкантов, в которых видит свет и слышит будущей российской музыки – это ироничный хип-хоп под умную электронику «Академический отпуск», джаз-модерн Illo.Trio, поп-вайбы нулевых от певицы Ада, акустический шик Хацкевича, поп-авангард «Два обреза» и другие. Шоукейс FRWRD Music и Carnival Records / Форвард Мьюзик и Карнивал Рекордз представит на фестивале резидентов и друзей лейбла: это главный лирик и главный музыкант русского рэпа Markul и Saluki, визионер электронной музыки КУОК и другие. А в рамках шоукейса «Тихий ход» продюсер Kito Jempere (Кирилл Сергеев) соберет близких по духу артистов, чтобы сыграть с ними диджей-сет ненавязчивой мягкой электроники.

Пикник Афиши давно вышел за рамки сцен, фудкортов и становится более насыщенным и многогранным. Это место силы, куда можно прийти с семьей, встретить старых друзей, завести новые знакомства, попробовать экзотическую кухню, поиграть в настолки, расслабиться в массажном кресле, сыграть в теннис, посмотреть театральную постановку, освоить новое дело в арт-мастерской – и найти себе десятки занятий по состоянию души.

Встретимся 20 июня в музее-заповеднике «Коломенское». Билеты можно приобрести на официальном сайте.