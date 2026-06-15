Фото с Трампом и болезнь: что известно об умершей актрисе Татьяне Плетневой

14 июня скончалась актриса Татьяна Плетнева. Артистка, сыгравшая роли почти в 200 фильмах и сериалах, ушла из жизни в возрасте 48 лет. По сообщениям СМИ, причиной стал рак печени. Рассказываем, что известно о жизни знаменитости и ее последних днях жизни.

Карьера

Татьяна Плетнева родилась 22 июля 1977 года. В 1994 году окончила МУ ДО «ЦДТ» при Учебном театре юного зрителя «Бригантина», а позднее — Балтийский институт в Санкт-Петербурге. Знаменитость запомнилась зрителям множеством эпизодических ролей в самых различных картинах. Она появлялась в сериалах «Кухня», «Интерны», «Инспектор Гаврилов», «Кибердеревня», «Чикатило», «Кулагины», «Идеальная семья» и многих других.

Также Татьяна Плетнева снималась в клипах — как российских, так и зарубежных исполнителей. В частности, как сообщает aif.ru, в 2013 году она снялась вместе с президентом США Дональдом Трампом в клипе певца Эмина In Another Life. По совпадению, о смерти артистки стало известно в день 80-летия американского президента.

Тяжелая болезнь

По словам друга Плетневой, участника проекта «Битва экстрасенсов» Никиты Турчина, за несколько месяцев до смерти актриса сильно похудела. Как пишет aif.ru, минувшей зимой она попала в больницу.

«Она сильно похудела. Все коллеги спрашивали, не боится ли она потерять свой типаж пышногрудой актрисы. Она отвечала, что она профессиональная актриса, может быть худой, может быть полной, это не влияет на ее актерские качества», — заявил Турчин.

В комментарии Starhit Турчин добавил, что даже близкое окружение длительное время не догадывалось о проблемах Плетневой. Сама она заявляла, что похудела «от любви», поскольку познакомилась с мужчиной.

В апреле знаменитость перестала выходить на связь. Турчин попытался связаться с подругой, однако на звонки отвечали ее родственники. Выяснилось, что Плетнева не могла получить должного лечения, поскольку у нее была прописка в Санкт-Петербурге. В результате артистка прописалась у подруги в Москве — предположительно, чтобы получить квоту на операцию. Сама Плетнева не хотела, чтобы о ее диагнозе узнала общественность, хотя друзья советовали артистке придать ситуацию огласке.

«Нашлись бы и квоты, и доктора реагировали бы по-другому… Но она этого не хотела. Недавно на днях ей сделали операцию в Москве. Может быть, прописка на это повлияла, не знаю. До дочки дозвониться невозможно. Она сейчас занимается похоронами», — заявил Турчин.

По словам участника «Битвы экстрасенсов», артистка была светлым человеком и вместе они занимались благотворительностью.