СК призвал москвичей быть бдительнее и остерегаться мошенников

Главное следственное управление СК России по Москве распространило предупреждение о растущей динамике телефонных мошенничеств.

"В свете растущей динамики телефонных мошенничеств, представляющих значительную угрозу общественной безопасности, Главное следственное управление СК России по Москве настоятельно призывает всех граждан проявлять повышенную бдительность и критически оценивать поступающую информацию от неизвестных лиц", - говорится в сообщении пресс-службы главка.

В ГСУ СК отметили, что аферисты могут использовать разные схемы для вовлечения в совершение тяжких и особо тяжких преступлений, за которые предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. В связи с этим особенно важно быть осторожными и внимательными, чтобы предотвратить потенциальные преступления.

"В случае обнаружения подозрительных действий или получения информации о готовящихся преступлениях, просим незамедлительно обращаться в правоохранительные органы", - добавили в пресс-службе ведомства.