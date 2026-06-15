Вирусолог оценил вероятность возникновения мировой пандемии из-за Эболы

Лихорадка Эбола — очень опасное заболевание, но современная медицина может противостоять этой инфекции, заявил в беседе с RT Вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи профессор Анатолий Альтштейн.

«Какие бы ни были ухудшения в медицине, современная медицина Запада вполне может противостоять этой инфекции. Уровень гигиены достаточный, чтобы защищаться от такой инфекции, как Эбола», — отметил он.

По словам эксперта, передача инфекции довольно затруднительна.

«Здесь нет передачи через дыхательные пути, нужен довольно тесный контакт между здоровым и больным, с прикосновением к источнику инфекции, источником инфекции является кровь этого человека. Поэтому я думаю, что Эбола не годится на роль возбудителя, который приведёт к мировой пандемии», — заключил собеседник RT.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что вспышка лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго является «генеральной репетицией» новой пандемии, так как международное финансирование здравоохранения быстро сокращается.