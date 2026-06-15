Эксперты объяснили повышенный интерес к больничному Набиуллиной

Заместитель главного редактора «Ведомостей» Максим Иванов считает, что исчезновение главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной из публичного поля нарушило привычный «режим тишины» вокруг российских ведомств. По его словам, в условиях дефицита громких внутриполитических событий отсутствие высокопоставленной чиновницы неизбежно порождает конспирологические теории.

Центральный банк - один из ключевых институтов, его независимость прописана в Конституции. Набиуллина возглавляет ЦБ дольше всех своих предшественников, с 2013 года, и ее текущий срок истекает в 2027 году.

По словам Иванова, любые изменения в ее рабочем графике привлекают повышенное внимание прессы и элит. В этот раз слухи были спровоцированы целой цепочкой событий. Сначала глава ЦБ впервые за долгое время пропустила Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который чиновники считают важнейшим экономическим событием года.

Затем ее не оказалось на похоронах бывшего советника Алексея Можина, а следом она не пришла на конференцию Национальной ассоциации участников фондового рынка. Пресс-служба регулятора официально сообщила, что председатель находится на больничном.

Автор статьи отметил, что в российской политической культуре официальные новости о болезнях топ-чиновников - огромная редкость. Обычно такие темы находятся под влиянием негласного табу, чтобы ни у кого не возникало сомнений в стабильности управления. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже успокоил общественность, заявив, что люди иногда болеют и искать заговор тут не нужно.

Набиуллина сделает заявление по ключевой ставке

Иванов отметил, что вопрос о «личных перспективах» Набиуллиной сейчас не стоит (как отметил неназванный собеседник «Ведомостей», «у нее все точно будет хорошо»). Но, по мнению заместителя главреда газеты, главной проверкой станет 19 июня. На этот день запланировано заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке и традиционная пресс-конференция председателя. Если Набиуллина не появится и там, «поводов для конспирологии станет еще больше».