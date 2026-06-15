Борьба за квоту и тайная операция: раскрыты детали смерти Татьяны Плетневой

Близкий приятель актрисы пообщался с журналистами. Никита Турчин рассказал, через что Татьяне пришлось пройти.

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Минувшим вечером в СМИ появилась трагическая новость. На 49-м году жизни скончалась российская актриса Татьяна Плетнева. Как сообщает Telegram-канал SHOT, причиной раннего ухода артистки стало тяжелое онкологическое заболевание — у нее диагностировали рак печени.

Обстоятельствами смерти актрисы поделился ее близкий друг Никита Турчин. В беседе с изданием «СтарХит» он рассказал, что Татьяна предпочитала скрывать свой диагноз от общественности. Резкую потерю веса она объясняла делами любовными.

«Она рассказывала, что на киноэкспедиции познакомилась с мужчиной. Он то ли летчик, то ли военный...», — признался Турчин.

В апреле актриса перестала отвечать на звонки. Позже выяснилось, что ее состояние резко ухудшилось. Родственники Татьяны пытались перевести ее в другую больницу, но столкнулись с жесткой бюрократией. Из-за прописки в Санкт-Петербурге московские клиники отказывали в полноценном лечении. Актрисе пришлось срочно прописываться у подруги ради получения квоты.

Плетнева категорически запрещала друзьям предавать историю огласке. Хотя Турчин считает, что это могло бы ускорить процесс.