Участница конкурса красоты получила корону вице-мисс и улетела к мужу на СВО

Югорчанка Мирослава Демидова вошла в топ-5 на международном конкурсе красоты "Queen beauty 2026", который состоялся в начале июня в Шанхае. После того как русская красавица получила корону вице-мисс, она прямиком из Китая рванула к мужу в зону спецоперации в ДНР. Впереди были непростые 7615 километров и 48 часов дороги, которые она стойко преодолела ради встречи с любимым.

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"Моя жена неделю назад полетела в Китай на международный конкурс красоты, где вошла в топ-5 красавиц мира. А оттуда поехала в зону специальной военной операции ко мне, чтобы увидеться хотя бы один день. Она очень боялась, но преодолела все! Мы встретились, и у нас было 20 часов счастья! Остались в России настоящие женщины - красивые, бесстрашные, самые-самые! Я горжусь что моя жена именно такая", - вот какое письмо пришло к нам в редакцию из зоны СВО от воина Андрея Демидова.

Честно говоря, мы вначале даже не поверили. Но решили проверить. И все оказалось правдой.

- В 2025 году я стала второй вице-мисс на конкурсе "Хрустальная корона России", что открыло мне двери на "Queen beauty 2026", - рассказала "РГ" Мирослава Демидова. - Я готовилась к этому конкурсу с января, долго советовалась с мужем, может, не стоит ехать. В конце концов мы приняли совместное решение, что стоит. Во-первых, это новый личный жизненный опыт, во-вторых - это то самое, что мы называем мягкой силой, - Россия должна присутствовать и проявлять себя на всех направлениях культурной жизни во всем мире…

По традиции в первый вечер участницы обменивались подарками и рассказывали о себе. На второй день состоялась фотосессия в китайском стиле. В конкурсе участвовали 24 красавицы из стран, представлявших все континенты. Накануне финала Андрей Демидов прислал любимой роскошный букет цветов с короткой запиской - признанием в любви.

- Это он сделал, чтобы подбодрить меня, поднять настроение и придать уверенности, - призналась Мирослава.

В финале участницы выступили в трех образах: национальном костюме, красном вечернем платье и роскошном наряде. Наибольший ажиотаж среди китайской публики вызвал выход Мирославы в костюме, исполненном в виде герба России - с рукавами-крыльями и изображением святого Георгия Победоносца посередине. Этот костюм несколько месяцев ткался лучшими югорскими мастерицами вручную. После показа нашу красавицу долго не отпускали китайцы - не было отбоя от желающих сфотографироваться вместе.

Между подготовками к конкурсам участницы успели побывать в красивейших местах Шанхая и пригорода.

- Нас поднимали на самое высокое здание Шанхая, с огромнейшей высоты показали весь город, сводили в храм Будды, в другие интереснейшие места. Но основное время между конкурсами заняла подготовка к следующему испытанию.

Мирослава была просто в восторге от китайского гостеприимства, но вместе с тем она признается, что никакой Китай не сравнится с теми эмоциями, которые она испытала затем в ДНР.

Сразу после вручения наград конкурса, можно сказать, с подиума, девушка рванула в шанхайский аэропорт и полетела в Москву - 9 часов перелета - и она в российской столице. Затем автовокзал, посадка на автобус и 21 час бессонной тряски до города Шахтерска, что в ДНР.

- Это была моя первая поездка в зону СВО. Конечно же, мне было безумно страшно. Но по дороге я видела много военных с большими пулеметами на вращающейся основе. Бравые военные выглядели очень основательно и надежно, и я понимала, что нахожусь под их защитой, что успокаивало. По дороге в каком-то поселении меня чуть было по ошибке не высадили из автобуса, прямо ночью. Дело в том, что это шахтерский край и по трассе находятся множество населенных пунктов с созвучными названиями. А может быть, меня перепутали с какой-то другой девушкой. Водитель, а также кондукторша, которая мне показалась злой и раздраженной, долго убеждали меня выйти. В конце концов я взмолилась: "Тетенька, не высаживайте меня, пожалуйста, я к мужу на СВО еду!" Смотрю - она сразу как-то осеклась, словно обмякла, и замолчала. И я благополучно проследовала дальше, уже предвкушая встречу с любимым.

- Он вас встретил?

- Да, Андрей ждал меня на остановке в городе Шахтерске, автобус ведь был проходящий. Я выскочила из салона, на радостях забыв про вещи (потом мне их вынесли), бросилась на шею мужу, повиснув на нем, и разрыдалась. Смотрю, следом вышла кондукторша и долго смотрела на нас. Смотрела, стояла и тоже плакала. Потом подошла, обняла меня и тихо сказала: "Счастья тебе, дочка…"

Потом у Мирославы с ее мужем, по их собственному выражению, было 20 часов счастья. Именно столько дали Андрею на увольнительный. На это время он снял квартиру в городе. Страх у девушки испарился окончательно, а наступило, как она говорит, какое-то блаженное состояние, когда было все равно, хоть в пекло, но лишь бы вместе с милым.

- Его я вначале даже не узнала. Так он возмужал, стал своим обликом и внутренним содержанием, настоящим воином. Он потом и сам признался, что очень изменился. На войне, когда смерть проходит на расстоянии вытянутой руки, происходит переоценка ценностей. Отпадает лишняя шелуха, и человек понимает, что на самом деле является самым важным в жизни. И это вовсе не деньги и не внешний успех.

Как и Мирослава, Андрей из города Сургута. Он не какой-то "новый русский". Работал в "Сургутнефтегазе" на рядовой должности. Полтора года назад подписал контракт и ушел на СВО. Потому что не мог оставаться в стороне.

- Эта квартира, которую снял Андрей, в старом доме в прифронтовом Шахтерске, с обшарпанными стенами и неровными полами показалась мне прекраснее пятизвездочного отеля в Шанхае!

А потом они гуляли по городу в обнимку, словно пьяные от счастья и любви. Горожане, видя статного военного и красивую девушку - пару, которую просто невозможно не заметить, подходили, интересовались, выражали свою благодарность.

Эти часы пролетели как один миг, и наступил момент расставания. И снова - слезы. Мирослава выразила готовность остаться, жить с мужем в блиндаже, готовить еду, стирать одежду, помогать хоть в чем-то. Но он сказал, что не положено.

Потом, трясясь в автобусе Донецк - Москва, Мирослава услышала песню, которую включил водитель - "Сто часов счастья, разве этого мало?!". "Почему раньше я не слышала эту песню?" - подумала девушка. У них счастья было в пять раз меньше, но… Она улыбнулась и наконец заснула. После трех суток бессонных ночей.