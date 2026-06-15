Челябинск второй раз за сутки "поплыл" после сильного ливня

В Челябинске вновь устраняют последствия мощного ливня с градом, из-за которого затопило до десятка улиц, расположенных в низинах. Семь бригад дорожников задействованы на ликвидации последствий, сообщили в городской администрации.

"После таких осадков ливневым сетям нужно время, чтобы принять всю воду: по нормативу она должна уйти в течение часа, - пояснили в мэрии. - Последствия залпового дождя устраняются на Комсомольском проспекте, улицах Валдайской, Братьев Кашириных, Красного Урала, Университетской набережной, Первой Пятилетки. Очищаются дождеприемные решетки, открываются люки, чтобы как можно быстрее увести воду в систему".

На этот час от горожан поступило 27 сообщений о подтоплениях. Транспорт ходит, но в местах подтопления вода затекает в салоны автобусов.

Между тем в МЧС штормовое предупреждение продлили до конца суток. "В ближайший час и до конца суток 15 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра при грозах до 25 метров в секунду, - предупредили там.