В России будут маркировать книги Пелевина, Харари и Бакмана

Российский книжный союз (РКС) обновил список книг, содержащих упоминания наркотических средств, которые требуют специальной маркировки. В обновленный перечень вошло более 170 новых произведений, среди которых книги Виктора Пелевина, Юваля Ноя Харари и Фредрика Бакмана.

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В списке представлены такие произведения Пелевина, как «Жизнь насекомых», «iPhuck 10», «Тайные виды на гору Фудзи» и «Transhumanism inc. + Непобедимое Солнце» (издательство «Эксмо»). Харари представлен книгами «Sapiens. Краткая история человечества», «Homo Deus. Краткая история будущего» и «21 урок для XXI века». Бакман в списке включает «Вторая жизнь Уве» и «Бабушка велела кланяться и передать, что просит прощения» (обе книги выходят в России в издательстве «Синдбад»).

Кроме того, 15 июня в перечень были добавлены «Глубокие воды» Эммы Бэмфорд, «Боевое НЛП: техники и модели скрытых манипуляций и защиты от них (#экопокет)», «Жесткие переговоры кремлевский формат. Как противостоять влиянию», а также «Безжалостное НЛП. Как договариваться с недоговороспособными» от Михаила Пелехатого и Евгения Спирицы, передает ТАСС.

Недавно Российский книжный союз опубликовал обновленный перечень книг, подпадающих под закон о запрете пропаганды наркотиков и подлежащих специальной маркировке. В последнем списке значится более тысячи наименований. Среди прочего в перечне — другие произведения Виктора Пелевина и Дины Рубиной.

Еще с 1 марта в России вступили в силу поправки к закону «О наркотических средствах и психотропных веществах». Нововведения грозят уголовной и административной ответственностью за распространение произведений, в которых упоминаются наркотики.