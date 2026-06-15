Ученица 9 класса в Севастополе, единственная из сдающих ОГЭ, трижды возвращалась в аудиторию после объявления воздушной тревоги, чтобы дописать экзамен по литературе. Об этом сообщил ТАСС руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Был один случай на ОГЭ в Севастополе, где девочка 3 раза уходила в укрытие и возвращалась. Все ушли, а она 3 раза возвращалась, чтобы продолжить сдавать экзамен", - сказал Музаев.

Он пояснил, что особенности государственной итоговой аттестации в Севастополе связаны с вопросами безопасности.

Перед каждым экзаменом в аудиториях ребятам проводят инструктажи, как действовать в тех или иных ситуациях, а также где находятся безопасные места в здании школы, где проходит экзамен. Если во время экзамена звучит сигнал о воздушной опасности, то участники экзамена, сопровождающие, работники пунктов переходят в безопасные места в пределах школы.

Организаторы зафиксируют время начала и окончания воздушной тревоги - это время добавляется к длительности экзамена.